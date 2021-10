Pinay composer wagi sa Emmy award

Kinopo ng Pinay composer na si Denise Santos ang ‘Outstanding Music Composition’ award sa 42nd Annual News and Documentary Emmy Awards kamakailan.

Kuminang ito sa ginawa niyang BBC documentary series na ‘Primates,’ katuwang si Adam Lukas sa Bleeding Fingers Music.

“I am still processing all of this. I am still not over being nominated and having won it. It’s a great feeling,” pahayag ni Santos sa isang panayam ng CNN ngayong Martes.

Si Santos na nagtapos ng kursong management sa Ateneo de Manila University ay nakabase ngayon sa Los Angeles.

Pagka-graduate sa Ateneo, nagkaroon siya ng professional certificate on music production sa Berklee College of Music at nag-aral ng film scoring sa University of California in Los Angeles.