Pinay caregiver sa Israel no. 1 sa teachers exam

Nanguna sa Professional Teacher Board Exam para sa Elementary category sa Middle East ang isang Filipina caregiver sa Israel.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), si Devy Anna Exiomo ang nag-iisang pumasa sa hanay ng 88 examinees sa naturang bansa.

Sa buong Middle East, isa si Exiomo sa anim na nakalusot mula sa kabuuang 179 kumuha ng Special Professional Licensure Examination (SPLE) for Professional Teachers for Elementary noong Setyembre 2, 2017, ayon sa Professional Regulations Commission (PRC).

Ipinaliwanag naman ng DFA na ang licensure exam ay bahagi ng reintegration program ng Philippine Embassy para sa Filipino overseas workers sa Israel na nakakontrata ng limang taon bilang caregiver.

Umaasa ang ahensiya na ang SPLE ay makapagbibigay ng malaking oportunidad sa OFWs sakaling magdesisyon silang bumalik sa bansa.

Inatasan naman ng PRC ang mga nakapasa sa exam na magrehistro online gamit ang kanilang account.

At kung magdedesisyon umuwi ng Pilipinas, kinakailangan nilang manumpa sa administering officer ng PRC. Matapos ang oath-taking, irerehistro ng PRC ang kanilang pangalan sa Registration Book for Professionals bago iisyu ang Identification Card, Certificate of Registration at Report of Rating.