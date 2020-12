Pinay bayani ng mga kababayan sa HK

Pinarangalan si Rodelia Pedro Villar bilang kauna-unahang Pinay na nakasungkit ng Lion Rock People’s Choice Award sa Spirit of Hong Kong.

Nilarawan si Villar bilang isang bayani dahil sa kanyang naging pagtulong sa mga kapwa overseas Filipino worker (OFW) bilang founder ng grupong Domestic Workers Corner.

“The purpose of Domestic Workers Corner in Hong Kong is to provide psychological and material support for domestic workers especially if they require assistance in suspected romance scams, contractual disputes, and cases of sexual harassment,” saad ni Villar.

17 taon nang naninirahan si Villar sa Hong Kong at ginamit ang kanyang mga koneksyon para matulungan ang mga kapwa Pinoy sa naturang bansa.

“The spirit of Hong Kong is not limited to nationality. I hold the same notion as all Hong Kong citizens to help others,” saad pa ng Pinay.