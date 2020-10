Pinay artist nagbigay pag-asa, ayuda gamit postcard

Binahagi ng isang Pinay artist kung paano nagsimula ang kanyang pagtulong sa mga kababayan kahit pa nasa malayong bansa.

Naging speaker si Jo Bautista, isang Filipino student sa Berlin, Germany sa TEDxESCPBerlin at binahagi kung paano naging daan ang kanyang pagpipinta para makapaghatid ng tulong at pag-asa sa mga kababayan.

“I’ve been an artist all my life. And during the pandemic, I found myself painting images of the coronavirus molecule, but with an eye in the middle. I painted this image, over and over again and I called them Corona eyes,” kwento niya sa online talk show.

Dahil sa kanyang pagpipinta, nabuo umano ang SentoGive, platform para sa pagpapadala ng mga postcard saan mang panig ng mundo. Si Bautista ang nagdisenyo ng mga postcard at lahat ng mga kinit anito ay pinadala naman umano niya sa mga partner organization sa Pilipinas na nagbibigay ng mga feeding program sa mga kapuspalad sa Las Piñas, pagbibigay ng mga grocery, at tulong sa mga magsasaka. Nagkaroon na rin umano sila ng unang scholar dahil din sa proyekto.

Payo niya sa mga estudyanteng tulad niya na kumilos patungo sa hinaharap na gusto nila.