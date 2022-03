Pinay 125 beses sinuntok sa New York

Inatake sa New York ang isang 67-anyos na Pinay habang papasok ito sa kanyang tinitirahang apartment building noong nagdaang Linggo.

Ayon sa awtoridad, 125 beses pinagsusuntok ang Pinay habang paulit-ulit na sinasabihang ‘Asian b*tch’.

Bukod sa upak, pinagsisipa rin ang ginang at dalawang beses na dinuraan.

Kinilala naman ang suspek na si Tammel Esco, 42, at kinasuhan na ng assault at attempted murder.

“This is one of the most appalling attacks I have ever seen,” ayon kay Yonkers Police Commissioner John Mueller.

“To beat a helpless woman is despicable, and targeting her because of her race makes it more so,” aniya pa.

Nagtamo ng ilang fracture sa mukha, pagdudugo ng utak, at ilang laslas ka ulo ang Pinay.

Kasalukuyan nang nakakulong ang suspek at nakatakdang humarap sa korte sa March 25.