Pinatubo walang puknat sa pagyanig

Muling nagtala ng 35 volcanic earthquakes ang Bulkang Pinatubo kahapon.

Ayon ito sa 8 am bulletin ng Phivolcs kahapon.

Dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto ay nakataas pa rin ang alert level 1 sa naturang bulkan, na nangangahulugang may bahagyang pagligalig na maaring dulot ng tectonic sa ilalim ng bulkan.

“Mangyari lamang na ang pagpasok sa Pinatubo Crater ay patawan ng matinding pag-iingat at iwasan na lamang hangga’t maaari,” paalala ng Phivolcs.

Kasabay nito ay pinaalalahanan din ng ahensiya ang mga pamayanan at lokal na pamahalaan sa paligid ng Pinatubo na “laging maging handa laban sa mga panganib ng lindol at pagputok ng bulkan at muling suriin, ihanda at pagtibayin ang kanilang contingency, emergency at iba pang plano laban sa sakuna.”