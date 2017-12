Pinatay na pari sa Nueva Ecija, mistaken identity?

By Jojo de Guzman

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Palaisipan pa rin at hindi isinasantabi ng pamunuan ng Nueva Ecija Police Provincial Office (NEPPO) ang anggulong ‘mistaken identity’ ang nangyaring pamamaslang kay Fr. Marcelito ‘Tito’ Paez, noong Lunes ng gabi sa Sitio Sanggalang, Brgy. Lambakin, Jaen, Nueva Ecija.

Ayon kay P/Sr. Supt. Eliseo Tanding, acting Nueva Ecija police director, patuloy nilang kinakalap lahat ng impormasyon at nagsasagawa ng mga kaukulang validation.

Bumuo si Tanding ng kaukulang task force na kanyang pinamumunuan at nakipagkoordinasyon kay Bishop Roberto Mallari ng Diocese of San Jose.

Si Fr. Paez, 72, ay ga­ling sa selebrasyon ng piyesta ng katabing barangay ng Sta. Barbara at pauwi na nang sabayan ng dalawang motorsiklo na may mga ‘riding-in-tandem’.

Naisugod pa si Fr. Paez sa Gonzales General Hospital sa Brgy. Diversion, San Leonardo at doon binawian ng buhay sanhi ng siyam na tama ng bala ng baril.

Kinondena ni Bishop Mallari, kasama ang buong Catholic Bishops Conference of the Phi­lippines (CBCP) at mga cause-oriented group ang pamamaslang kay Fr. Paez.