Pinatay na aktibista kinondena ng militanteng mambabatas

Kinondena ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro ang pagpatay sa aktibistang si Jory Porquia sa Iloilo City nitong Huwebes, Abril 30.

Si Porquia ay coordinator ng Bayan Muna Iloilo at aktibo sa feeding program ng mahihirap na komunidad na apektado ng COVID-19 pandemic sa Panay.

Ayon sa mga saksi, ilang kalalakihang nakamaskara ang bumaril kay Porquia habang ito ay nasa kanyang coffee shop sa Niño Norte, Arevalo dakong alas-5 ng madaling araw nitong Huwebes.

“We vehemently condemn the killing of activist Jory Porquia. The people are fighting a pandemic yet the Duterte administration points their guns at the people who have been vocal against its anti-people policies and the sluggish response to the COVID-19 crisis,” banat ni Castro.

“COVID-19 at gutom na dulot ng ECQ ang kalaban ng taumbayan at dapat inaatupag ng gobyerno, hindi ang pagpaslang at patuloy na mga atake laban sa mga kritiko ng gobyerno at mga aktibista.” patutsada ng mambabatas.