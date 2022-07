Dumadami pa din ang kaso ng Covid 19. Ngunit ayon sa nakalipas na SONA ng ating pangulo, hindi na daw magkakaroon ng mga lockdown. Ito ay ikinatuwa ng madami dahil sa talaga nga naman madaming naghirap dahil hindi makatrbaho. Tanong sa atin ngayon ay paano tayo hindi mangangamba sa mga kaso ng Covid 19 na nababalitaan. At yan ay masasagot ng Department of Health (DOH). Kailangan pa din sundin ang mga health requirements. Kahit paulit ulit ay inuulit pa din. Isuot ng maayos ang face mask, huwag magsiksikan at mag social distancing, siguraduhin malinis ang mga kamay dahil ito ang humaawak sa kung saan saan at baka mahawakan ang mukha. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o kaya gumamit ng hand sanitizers o alcohol. Syempre idagdag na natin na siguruhin ang lakas at tibay ng katawan sa pamamagitan ng pagkain ng wasto at alagaan ang sarili. Ngunit ang pinakamahalaga na proteksyon ay ang bakuna laban sa Covid 19. At ngayon, magpa booster na.

Noong nakaraang martes, ika-26 ng Hulyo, ay inilunsad ng DOH ang “Sa Booster, PinasLakas”. Pinangunahan ito ng OIC na si Dr. Maria Rosario Vergeire. Ang programang ito ay naghihikayat na hindi lang magpabakuna ang lahat kundi magpabooster din. Ilalapit na din sa mamamayan ang pagbakuna. Dadalhin na ito sa mga malls, paaralan, iba’t ibang establishments, pati na ang mga terminal, mapa bus, barko, o eroplano. “Nang ang bawat Juan at Juana ay makapagpabooster na” aniya. Tinanghal ito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX). Dinaluhan ito ng iba’t ibang mga kinatawan ng Departments of Interior and Local Government (DILG), Transportation (DOTr), Press Secretary, ang punong pamahalaan ng Parañaque, mga kinatawan ng World Health Organization (WHO), at UNICEF. May mga kinatawan din ng pribadong sector, mga businesses, guro, at frontliners, mga allied medical professionals at kasama na ang mga doktor. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama sa pag represent ng Philippine Medical Association (PMA) na kinabibilangan ng Quezon City Medical Society (QCMS). Lahat ay nangakong buong buo na susuporta sa programa at naglagda sa isang commitment wall.

Hindi ibig sabihin ng nabakunahan o nag booster ay hindi na magkaka Covid19. Ito ay kung sakali man dapuan ay hindi basta basta magkakasakit at magkakakumplikasyon. Kaya kung naka 3 buwan na mula sa pangalawang dose ng unang bakuna ay maaari nang magpabooster. Sa mga frontliners, senior citizens at mga immune compromised, ay pwede na magpa 2nd booster pagkalipas ng 4 na buwan mula sa unang booster.

Kaya para sa kalusugan ng lahat, ligtas sa sakit at malakas, magpa BOOSTER na!

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at channel 23, tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing sabado 715am) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.