`Pinas utang pa more ng P1.6 trilyon – Diokno

Panibagong pangungutang ang gagawin ng gobyerno para matugunan ang kakulangan sa pondo nito para sa susunod na taon, ayon kay Department of Finance (DOF) Secretary Benjamin Diokno.

Sa deliberasyon ng 2023 National Expenditure Program (NEP) nitong Biyernes, sinabi ni Albay Rep. Edcel Lagman na ang P611 bilyon na nakalaan para sa pagbabayad ng utang sa 2023 ay hindi ang kabuuan ng ibabayad ng gobyerno.

Kinumpirma ito ni National Treasurer Rosalia de Leon.

Sa pagtatanong ni Lagman, sinabi ni De Leon na P1.6 trilyon ang ibabayad sa prinsipal ng utang at interes nito sa 2023.

Hindi na umano isinasama ang prinsipal ng utang na babayaran sa NEP.

Pero ipinunto ni Lagman na para maintindihan ito ng taumbayan dapat ay sinasabi rin kung magkano ang ibabayad sa prinsipal ng utang sa halip na ang interes lamang.

Sinabi naman ni Diokno na mangungutang ang gobyerno ng P1.16 trilyon upang mapondohan ang buong P5.268 trilyon ng nais na gugulin ng gobyerno sa iba’t ibang programa at proyekto.

“We have to finance it and the way we will finance it, is we will rely heavy on domestic sources so there will be no foreign exchange risk in fact 75% domestic 25% foreign,” sabi ni Diokno.

Iginiit naman ni Diokno na ang mahalaga ay lumiliit ang ratio ng utang sa ekonomiya ng bansa.

Dagdag pa ni Diokno na sa loob ng bansa mangungutang ang gobyerno para hindi apektado ng malaki sakaling humina pa ang piso. (Billy Begas/Eralyn Prado/Eileen Mencias)