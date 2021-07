‘Pinas tumodo sa health kaya naisakripisyo ekonomiya – Palasyo

Dumepensa ang Malacañang sa Bloomberg report na kulelat ang ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng ginagawang pagtugon sa COVID pandemic.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nakatutok ang gobyerno ngayon sa kalagayang pangkalusugan ng mga Pilipino.

“Uulitin lang po natin, ang ating choice ngayon ay hindi between health and economy. It is about total health,” ani Roque.

Ang polisiya aniya ngayon ng gobyerno ay masi­gurong mapababa ang numero ng COVID-19 at maiwasan din ang gutom ng mga mahihirap na Pilipino.

Sinabi ni Roque na hindi itinatanggi ng gobyerno na malaki ang naging epekto ng pandemya sa ekonomiya pero kumpiyansa aniya ang economic team na makakabangon ang Pilipinas habang gumugulong ang vaccination program ng gobyerno.

Sa report ng COVID resilience ranking ng Bloomberg, nasa ika-52 ang Pilipinas sa 53 mga bansa na may score na 45.3, kasunod ng Argentina na may score na 37 batay sa data nitong June 27, 2021.

Nangunguna naman ang Amerika, New Zealand, Switzerland, Israel at France. (Aileen Taliping)