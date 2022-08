‘Pinas top 7 snorkeling spot sa mundo

Hindi na lingid sa mundo na kung beach at dagat ang hanap mo, isa ang Pilipinas sa pinakamagandang puntahan.

Pinatunayan ito muli nang makapasok ang bansa sa Top 50 World’s Best Countries for Snorkeling na nasa 7th place.

Base ito listahang inilabas ng Bounce, isang luggage storage company, kung saan pinag-aralan nila ang mga karagatan at dagat na nag-o-offer ng best underwater experience.

Pumapang-pito ang Pilipinas sa nasabing listahan na pinangungunahan naman ng Australia (1st Place), Maldives (2nd Place) at USA (3rd Place).

Nakakuha ng 6.69 points out of 10 sa snorkeling rating ang bansa para sa 25, 060 sq. km. na coral reef area, 3, 339 species ng isda na maaaring makita, 35 snorkeling tours na mayroon ang 7, 640 na isla ng bansa.

Ang ebalwasyon ng Snorkeling Rating ay nakabase sa mga sumusunod na dahilan; coral reef areas, fish species, threatened fish species, snorkeling tours, percentage of global plastic waste emission, at sea temperature spread.

Bagama’t mataas ang nakuhang rating ng bansa sa Snorkeling Rating¬, ang ibang factors tulad ng threatened fish species ay nakakabahala. Natagpuan na mayroong 91 fish species ang threatened sa karagatang sakop ng Pilipinas.

Mayroon ding 3.03 na rating ang sea temperature spread na nagiging dahilan naman ng coral bleaching.

Samantala, nangunguna rin ang ‘Pinas sa percentage of global waste emission na nasa 36.38%, mas mataas sa karamihan ng bansang pasok sa listahan at doble sa sumusunod na may pinakamataas na nasa 12% lamang.

Ilan sa may pinakamagandang snorkeling at diving spot sa bansa ay nasa Batangas, Cebu, Palawan, at marami pang iba.

Hindi na bago ang pagkakabilang ng bansa sa mga kaparehas na listahan sapagkat kamakailan din lamang ay nakuha rin nito ang mga titulong Best Dive Destination in Asia Pacific at sa pangatlong pagkakataon, bilang World’s Leading Dive Destination mula sa prestihiyosong World Travel Awards. (MJ Osinsao)