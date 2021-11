‘Pinas susuka ng P50B sa Malampaya takeover

Nagbabala ang isang mambabatas kontra sa hinihirit na takeover ng gobyerno sa Malampaya gas field dahil susuka rito ang gobyerno ng $1 bil­yon o katumbas na P50 bilyon.

“A foolish idea that would easily force taxpayers to suffer another $1 billion (P50 billion) in public debt obligations,” komento ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel kaugnay ng mga panawagan na tapatan ng gobyerno ang $460 milyong inaalok ng pribadong kompanya para makuha ang 45 porsi­yentong operating stake ng Shell Petroleum N.V. sa offshore Malampaya gas field.

Sa ngayon aniya ay kumokolekta ang gobyerno ng 60 porsiyento mula sa kinikita ng Malampaya pero hindi gumagastos ang gobyerno at hindi rin nagkakautang sa operasyon nito.

Dahil dito, sinabi ng chairman ng House committee on good government and public accountability na walang katuturan na mangutang pa ang gobyerno para tapatan ang alok ng pribadong kompanyang bumibili sa parte ng Shell sa Malampaya.

Kamakailan lamang ay nanawagan ang ilang grupo sa mga mambabatas na masusing pag-aralan kung makakautang ang gobyerno para mapondohan ang takeover ng Shell sa Malampaya gas project.