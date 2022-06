Pinas pumalag sa bagong missile test ng NoKor

Umalma ang Pilipinas sa panibagong missile test na ginawa ng North Korea.

Sa statement ng Department of Foreign Affairs (DFA), sinabi nito na maaring maapektuhan ng naging hakbang ng North Korea ang kapayapaan sa Korean Peninsula.

“The Philippines condemns the latest missile test by the DPRK (Democratic People’s Republic of Korea) on May 25 2022, which undermines peace and stability in the Korean Peninsula, the entire region and the world.”

Kaugnay nito’y nanawagan ang Pilipinas sa North Korea na sumunod sa mga obligasyong itinakda sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Kasabay nito ay hinirit ng bansa sa NoKor na makipagkasundo para sa mapayapang pag-uusap.

Maging ang US ay pumalag sa panibagong pinawalang 3 ballistic missiles ng North Korea, na ayon sa kanila ay isang banta at paglabag sa United Nations Security Council.