‘Pinas proud kay Beatrice Gomez

Hindi man nasungkit ang korona bilang Miss Universe ay ipinagmamalaki pa rin ng Pilipinas si Miss Philippines Beatrice Luigi Gomez sa kanyang pagsali sa 70th Miss Universe beauty pageant sa Israel.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na ikinararangal ng sambayanan ang naabot ni Gomez sa Miss U matapos makapasok ito sa top 5.

“The Palace commends Miss Philippines Beatrice Luigi Gomez for bringing joy to our people and honor to our country at the 70th Miss Universe competition in Israel,” ani Nograles.

Isang inspirasyon aniya si Gomez dahil ipinakita nito sa buong mundo kung ano ang karakter ng isang tunay na Pilipina lalo na są kinakaharap na pagsubok ngayon ng lahat ng mga bansa sa mundo. (Aileen Taliping)