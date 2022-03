‘Pinas planado sa Russia-Ukraine bakbakan

Tiniyak kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na may mga nakalatag na plano ang pamahalaan bilang paghahanda ng bansa sakaling umigting pa ang banta ng Russia sa Ukraine.

Pinulong kahapon ng pangulo ang mga miyembro ng gabinete, mga lider ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at mataaas na opisyal ng gobyerno para talakayin ang mga posibleng kaganapan ng paglusob ng Russia sa Ukraine at magiging epekto nito sa Pilipinas.

Sa Laging Handa briefing, sinabi ni acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles na inaprubahan ng pangulo ang mga rekomendasyon ng kanyang economic team para sa pagpapalakas ng domestic economy, pagpapatatag sa presyo ng pagkain, pagkakaloob ng social protection at pagpapalawak sa diplomatic channels para makatulong sa pagresolba ng gusot.

Inatasan din aniya ng pangulo ang Department of Agriculture na ipatupad ang Plant, Plant, Plant Program Part 2 para palakasin ang produksyon ng pagkain sa bansa, pataasin ang rice buffer stock, magkaloob ng cash assistance at ayuda sa fertilizer sa mga magsasaka at pag-igihin ang market access sa bisa ng pakikipagdayalogo sa mga bansang gumagawa ng fertilizer.

Patuloy din umanong makikipag-usap ang gobyerno sa mga partner nito at pag-iibayuhin pa ang transaksyon sa mga non-traditional partner para matugunan ang anumang banta sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultural.

Kasabay umano ito sa ginagawang pagpapabuti ng gobyerno sa digital agricultural infras¬tructure ng bansa. (Mia Billones/ Prince Golez)