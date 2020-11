‘Pinas pinaka-safe sa buong mundo

Napabilang ang Pilipinas sa Top 50 na bansa sa mundo na tinuturing ng mga mamamayan na ligtas at mapagkakatiwalaan ang kapulisan, base sa isang international survey firm.

Sa inilabas na 2020 Global Law and Order report ng American analytics firm Gallup, naka-tie ng ‘Pinas ang Australia, New Zealand, Poland, at Serbia na kasama sa ika-12 spot. Nakakuha ito ng law and order index score na 84, ayon sa ginawang survey noong 2019.

Kasama sa pag-aaral ang 144 mga bansa, at dito nakasama rin ang Pilipinas sa top 40 nation na nakakuha ng mataas na score. Tinanong ng mga mananaliksik ang nasa 175,000 sa mga kalahok na bansa tungkol sa kanilang tiwala sa puwersa ng kapulisan, kaligtasan sa paglalakad sa siyudad tuwing gabi kahit nag-iisa, karanasan na manakawan, o atakehin.

Nanguna ang Singapore at Turkey sa listahan ng law and order index score na 97 na sinundan ng China, Iceland, Kuwait, Norway, Austria, Switzerland, Uzbekistan, at United Arab Emirates.

Kulelat naman ang Afghanistan na nakapuntos ng 43 kabilang ang Gabon, Venezuela, Liberia, South Africa, Gambia, Uganda, Sierra Leone, Botswana, at Mexico.

Paliwanag ng Gallup, nasa 69% ang nakararamdam na ligtas sila sa paglalakad mag-isa sa gabi, nasa 12% naman ang nagsabi na napagnakawan na sila ng kanilang kasambahay habang nasa 6% ang inatake o ninakawan sa pampublikong lugar.

Tinatayang nasa tig-1,000 katao ang tinanong sa bawat kalahok na bansa, at may edad na 15 pataas. Kinula ang survey sa pamamagitan ng telephone at face-to-face interview. (Vick Aquino)