Pinas patok sa French tourist

Inaaasahan na ng Department of Tourism (DOT) ang pagtaas ng bilang ng mga turistang Pranses sa Pilipinas.

Ginawa ni DOT Secretary Wanda Teo ang pahayag nang kanyang pa­ngunahan ang delegasyon ng Pilipinas sa pinakamalaking French travel expo na ‘IFTM Top Resa’ sa Porte de Versailles sa France kung saan ibinida ng mga opisyal ng DOT ang Pilipinas bilang isang ligtas at masayang destinasyon.

“The strong interest and support that we gained from our meetings with the world’s leading tour and travel executives are proof positive that we have accomplished our mission,” saad ni Teo.

Aniya, mismong ang mga French executive ang kumikilala sa pagtaas ng bilang ng kanilang mga kababayan na bumibisita sa Pilipinas na kanilang tinawag bilang ‘trendy destination’ kasunod na rin ng agresibong mga marketing program sa French Travel trade.

“They noted the market’s growing interest in the Philippines, and cited the typical French trip to our country as a mixture of culture, diving, beach and ecotourism destinations. They are also very keen on having interact­ions with local communities,” dagdag ni Teo.

Mula sa 20% na pagtaas sa mga dumarayong French tourist sa bansa nitong 2015 at 2016, patuloy pa itong tumataas ngayong 2017.

Katunayan, halos 25% na umano ang itinaas ng French tourists arrival mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito kung ikukumpara sa kaparehong panahon ng 2016.