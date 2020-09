‘Pinas pasok sa Taiwan, China COVID bakuna trial

Nagpasya ang Pilipinas na makilahok sa mga isasagawang clinical trial sa Taiwan at China na naglalayong makabuo ng bakuna laban sa COVID-19, ayon sa isang resolusyon na inilabas ng Philippine government’s coronavirus response team.

Inaprubahan ng Philippine Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon ng Department of Science and Technology (DOST) sa partisipasyon ng mga Pinoy sa clinical trials para COVID-19 vaccine candidates.

Ang mga institusyong makikipagtulungan sa Pilipinas ay kinabibilangan ng Adimmune Corp. ng Taiwan at Academia Sinica pati na rin ang Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health sa ilalim ng Chinese Academy of Science at ang China National Pharmaceutical Group’s Wuhan at Beijing institutes of biological products. ( Mina Aquino)