‘Pinas nganga pa rin sa mga pangako ng China

Tila hindi pa rin makita ng administrasyong Duterte na talong-talo ang Pilipinas sa pakikipagmabutihan umano nito sa China. Ang mga pautang at investment na ipina­ngako ng China kay Duterte kapalit ng kanyang pananahimik sa kanilang pananakop sa West Philippine Sea ay hindi pa rin nararamdaman ng mga Pilipino ngayon.

Sa isang report ng Bloomberg, sa $24 billion na ipinangako ng China noong Oktubre 2016, na kinabibilangan ng $9 billion soft loan o Official Development Assistance (ODA) at $15 billion ­investment ng mga Chinese company, ay $148 Million pa lamang ang sigurado. Kasama na dito ang $73 million na mga irrigation ­project sa Cagayan at $75 million para sa dalawang tulay sa Binondo, Manila.

Ang $9 billion na ODA ay ibibigay sa loob ng anim na taon habang nasa poder si Duterte kaya $1.5 billion dapat kada taon. Kung susundin ito, dapat ay nasa $3 billion na ang naibigay ng China sa loob ng dalawang taon, ngunit $148 million pa lamang ang sigurado. Hindi maiwasang isi­pin na pinapaasa lang talaga ng China ang mga Pilipino kapalit ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. Maliwanag na luging-lugi ang mga Pilipino sa ginagawa ngayong ugnayan ng administrasyong Duterte sa China.

Sa mga investment naman ng mga pri­badong kompanya na ipinangako ng China na ipapasok sa Pilipinas, wala pa ring natutupad dahil ang unang tatlong investment na ipapasok sa ating bansa ay hindi pa nasisimulan gayung 2016 pa ito napagkasunduan.

Ang $1 billion para sa 300-megawatt hydropower plan na itatayo sana ng Power China sa Mindanao ay naterminate na dahil walang nangyari sa negosasyon. Habang ang $700 million stainless steel plant ay nakabin­bin pa dahil sa executive order ni Duterte na nagbabawal sa mga bagong mining pro­jects.

Kinansela na rin ang $780 million agreement para sa reclamation sa Davao noong Hulyo dahil matapos rebyuhin ang proyekto ay lumabas na hindi commercially viable ang mga itatayong isla. Sakaling matuloy man ang mga proyektong ito, $2.4 billion lang ang halaga nito na malayong malayo sa $15 billion na ipinangako ng mga Chinese company na ipapasok na investment sa ating bansa.

Naka-dalawang taon na ang ­administra­syong Duterte ngunit ganito pa rin kabagal ang ­dating ng mga tulong na ipina­ngako ng China. Ang ­masaklap dito ay patuloy ang pananahimik ng ­administrasyong Duterte sa mga iligal na gawain ng China habang wala naman tayong napapakinabangan mula sa kanila.

Sana ay maisip ng admi­nistrasyong Duterte na hindi lamang $24 billion ang mawawala sa atin kapag tuluyang makuha ng China ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Soberanya na natin at kalayaan mula sa dayuhang kontrol ang pinag-uusapan dito.