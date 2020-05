‘Pinas nasa bingit ng recession – Fitch

Binaba ng Fitch Solutions sa 0.5% ang nakikinita nitong paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at nagbabala ito na maari itong umurong kung mahina ang growth sa unang quarter ng taon.

Sa pahayag ng Fitch Solutions, sinabi nitong tumatamlay ang pananaw nito sa ekonomiya ng Pilipinas dahil kinaladkad ito pababa ng lockdown na isinagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na nadagdagan pa ng problema sa global economy.

“We at Fitch Solutions have revised down our growth forecast for the Philippines to 0.5% in 2020 from a prior forecast of 4%, but note a weak Q120 reading could prompt us to revise our forecast into contraction,” sabi ng Fitch Solutions sa commentary nitong pinamagatang “Philippines’Lockdown to Spell Sharp Slowdown.”

Sabi ng Fitch, halos tumigil ang ekonomiya sa dalawang buwang lockdown at maaring matatagalan pang makabalik ang mga negosyo dahil kailangan pa ring bantayan ang muling pagkalat ng coronavirus.

Umaasim din ang global economy dahil iniulat na ng US at China na kapwa umurong na ang kanilang mga ekonomiya. Naniniwala ang Fitch na nasa bingit na ng recession ang Pilipinas.

“As such, we at Fitch Solutions believe the Philippines is on the cusp of recession,” sabi ng komentaryo.

Inaabangan nito ang paglabas ng datos sa May 7 tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas subalit sigurado na ang Fitch na uurong ito sa second quarter dahil sa lockdown at pagbagal ng global activity.

Para maituring na nasa recession na ang isang ekonomiya, kailangan nitong magtala ng pag-urong sa magkasunod na dalawang quarters.

“Indeed, Q220 growth is almost certain to be negative, given the lockdown and drop in global activity,” sabi ng Fitch.

Dagdag pa nito, gumuho ang manufacturing nuong Marso dahil marami ang tumigil ang operasyon samantalang nahirapan naman ang produksyon ng iba dahil naipit ang pagdating ng mga materyales na kailangan nila. Binawi na rin ang mga orders at bumagsak naman ang mga bagong order.

Marami ring mga tahanan ang nawawalan na ng panggastos at marami na ang nawalan ng kita nuong nag-umpisa ang lockdown. Hihina naman ang remittances dahil marami na ang nawawalan ng trabaho sa buong mundo kaya lalo pang liliit ang paggastos ng mga tahanan. Sa pananaw ng Fitch, uurong ang tinatawag na private consumption o ang paggastos ng mga tao.

Sabi pa ng Fitch, mas malaki ang tama ng krisis na ito kaysa sa global financial crisis noong 2008 at Asian Financial Crisis noong 1997. (Eileen Mencias)