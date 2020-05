‘Pinas nasa 2nd wave na ng COVID – Duque

Nangyayari na ang second wave o pangalawang bugso ng COVID-19 transmission sa bansa, ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole, pinaliwanag ni Duque na unang bugso ng virus ay tumama sa bansa noong Enero kung tatlong imported na kaso ang nadiskubre.

“Actually nasa second wave na po tayo. ‘Yung first wave nag-umpisa, batay po sa ating mga batikang epidemiologist, na ang first wave natin happened sometime in January—noong nagkaroon po tayo ng tatlong kaso ng mga Chinese nationals from Wuhan,” sagot ni Duque sa pagtatanong ni Senador Ramon Bong Revilla Jr.

Pero giit ng kalihim, ngayon nasa second wave na ang bansa, ginagawa naman ng gobyerno ang lahat para ma-flatten ang curve ng epidemya.

“‘Yun po ay kinikilalang first wave, maliit lang na wave ika nga. Pero ngayon nasa second wave tayo at ginagawa po natin ang lahat para nga ma-flatten ‘yung epidemic curve,” ani Duque.

Sa kasalukuyan, may 12,942 kaso ng COVID-19 na ang naiala, 2,383 ang gumaling habang 837 naman ang namatay. (Dindo Matining)