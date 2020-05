‘Pinas nanguna sa budget transparency sa SE Asia

Nasungkit ng Pilipinas ang top spot sa Southeast Asia sa larangan ng budget transparency matapos lumabas ang resulta ng 2019 Open Budget Survey noong Abril 29,2020

Nakuha ng Pilipinas ang Open Budget Index (OBI) score na 76 kaya napanatili ang posisyon ang number 1 position sa rehiyon at pang-10 naman sa buong mundo.

Ang nasabing score ay mataas sa iba pang bansa sa Asya tulad ng Indonesia (70), Japan (62), South Korea (62), at Thailand (61). Sa global ranking, ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang Pilipinas sa top 10 mula sa kabuuang 117 bansa na sinama sa survey ng International Budget Partnership (IBP).

Ang OBS ay isang global biennial survey ng IBP na nagsasagawa ng assessment ng transparency base sa halaga at mabilisang paglalabas ng impormasyon sa publiko sa walong key documents tulad ng pre-budget statement, executive’s budget proposal, enacted budget at citizen’s budget.

“We are pleased with the results of the OBS and we are very thankful to everyone who exerted extra effort in the process. May we continue finding value in transparency in our work,” saad ni Budget Sec. Wendel E. Avisado.