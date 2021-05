‘Pinas muling nireklamo presensiya ng China sa Pag-asa

Nagsumite ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas kontra China nitong Biyernes upang ireklamo ang patuloy nilang pagpapadala ng sasakyang pandagat malapit sa Isla ng Pag-asa.

Ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA), inihain nila ang protesta upang itigil ng China ang pagpapadala ng barko sa naturang lugar at paalisin ang mga kasalukuyang naroroon.

“The Department of Foreign Affairs lodged a diplomatic protest yesterday (Friday) against the incessant deployment, prolonged presence, and illegal activities of Chinese maritime assets and fishing vessels in the vicinity of the Pag-asa Islands, demanding that China withdraw these vessels. The Pag-asa Islands is an integral part of the Philippines over which it has sovereignty and jurisdiction,” saad sa pahayag ng DFA.

Hindi ito ang unang pagkakataon ngayong buwan na naghain ng diplomatic protest ang bansa kontra China dahil sa pagiging agresibo nito sa West Philippine Sea. (Mark Joven Delantar)