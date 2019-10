Pinas mipadangat sa pahasubo sa pag-igo sa bagyong Hagibis sa Japan

Gipadangat sa kagamhanan sa Pilipinas pahasubo sa Japan tungod sa pag-igo sa super typhoon nga Hagibis niadtong Sabado.

“On behalf of the Filipino people, President Rodrigo Roa Duterte expresses his deep sympathy to the people and government of Japan for those who perished, were injured, or found themselves homeless in the aftermath of the strongest typhoon to hit Japan in decades,” matud sa statement ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo.

Gisusi sa Philippine Embassy sa Tokyo ang status sa mga Pinoy sa Japan kung aduna bay grabing naapektuhan sa insidente.

Moabot sa 19 ka tawo ang gikatahong namatay tungod sa maong bagyo samtang kapin sa napulo ka tawo ang wala pa igkita. (Jess Campos)