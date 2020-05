‘Pinas may pinakamataas na death rate ng frontliners – Marcos

Nanawagan si dating Senador Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa gobyerno na bigyan ng sapat na proteksyon ang mga doktor, nurse at iba pang frontliner upang hindi sila madale ng coronavirus disease (COVID-19).

Sinabi ito ni Marcos sa ngayon, ang Pilipinas na ang may pinakamataas na death rate ng frontliners.

“We have the highest death rate of frontliners of any country in the world,” himutok ni Marcos sa isang radio interview.

“Let’s do something about it. Hindi tama iyan, iyan ang nagsasalba sa atin” giit pa niya.

Aniya, marami sa mga health worker lalo na sa malalayong lugar, pumapasok pa rin sa trabaho kahit hindi kumpleto o may butas na ang kanilang personal protective equipment (PPE).

Sa ulat ng Department of Health as of May 14, pumalo sa 2,245health worker ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 35 sa kanila ang nasawi.