‘Pinas magagaya sa India kapag GCQ pinilit

POSIBLENG matulad ang Pilipinas sa India kapag agad na nag-shift ng quarantine status mula sa kasalukuyang umiiral na modified enhanced community quarantine (MECQ).

Inihayag ito sa Laging Handa press briefing ni Professor Ranjit Rye kasunod ng panawagan sa gobyerno na palawigin pa ang umiiral na MECQ sa halip na magluwag kaagad.

Sinabi ni Rye na maaaring bumalik sa dating sitwasyon na mataas ang COVID cases kapag nag-shift sa general community quarantine (GCQ) kagaya ng nangyayari ngayon sa India.

“‘Yong aming position sa OCTA, hindi puwedeng pag-transition sa GCQ kasi ‘yong trend po natin puwedeng mag-reverse. Kapag nag-reverse iyan, madaling-madaling magkaroon ng sitwasyon kagaya sa India dito sa Metro Manila na talagang grabe ang pagkalat,” ani Rye.

Kailangan pa aniya ang isa o dalawang linggo na MECQ at gawing exit strategy ito para ma-sustain ang sitwasyon sa loob ng tatlo o apat na buwan hanggang sa dumating ang maramihang supply ng COVID vaccine.

“Hanggang ngayon puno pa rin ang mga hospital kaya kailangan tala¬ga ng additional week and after that week mag-assess po tayo, if we need another one,” ani Rye.

Inirerespeto naman ng OCTA Reasearch ang rekomendasyon ng Metro Manila Council na magbukas ng ilang mga negosyo subalit hindi kasali rito ang indoor dining sa mga restaurant, at sa halip ay tangkilin na lamang ng mga tao ang take-out at delivery food service para kahit papaano ay gumagana pa rin ang negosyo sa food business. (Aileen Taliping)