Pinas kulelat sa pagsugpo ng human trafficking

Isa umano ang Pilipinas sa mga bansang may mahinang batas sa pagsugpo ng human trafficking, ayon sa statement ng US Embassy sa Maynila.

Sa nakalipas na apat na taon, bagamat nakasunod umano ang Pilipinas sa US standard sa paglaban sa mga sindikato ng human smuggling, ay nagkulang naman ang gobyerno sa pagpaparusa at paghaharap ng kaso sa mga nahuling illegal recruiter at mga sangkot na personalidad sa nasabing iligal na aktibidad.

Sa pahayag ng US Embassy sa Maynila, kabilang ang Pilipinas sa 33 bansa na naka-classify na Tier 1 na ang ibig sabihin ay nakakasunod lang sa minimum standard sa paglaban sa human trafficking, na lumabas sa taunang `Trafficking in Persons Report’ ng Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ng US state department.

Sa nasabing 570-pahinang report, hinimok ang mga bansa na palakasin pa ang kampanya laban sa human smuggling gayundin sa prostitution of children. Sa Pilipinas, 2003 pa naisabatas ang Anti-Trafficking in Persons Act, or Republic Act No. 9208, na nagpaparusa sa human trafficking, sex tourism, sex slavery at child prostitution.