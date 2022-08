‘Pinas iwasan, mapanganib sa COVID – US CDC

Pasok sa listahan ng mga bansang may ‘high’ travel risk ang Pilipinas dahil sa pagsirit ng mga bagong kasong COVID-19, ayon sa United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC).

Itinaas sa level 3 ang Pilipinas kahapon dahil sa pagkakaroon ng 100 kaso kada 100,000 residente sa loob ng 28 araw.

Ang level 4 ay para sa mga bansang may malalang bilang ng COVID-19 at hindi na kayang tugunan ng kanilang healthcare system.

Nirerekemonda ng US CDC na hangga’t maaari ay iwasan ang pagpunta sa Pilipinas kung hindi kumpleto sa bakuna.

Sa kabila ng patuloy na pagtaas at ang ulat ng World Health Organization at ng US CDC, nanindigan ang Department of Health na nananatiling nasa low risk ang COVID-19 sa bansa. (Ansherina Jazul)