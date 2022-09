‘Pinas iiskor ng eroplano, barko sa Indonesia

Umaasa si Indonesian President Joko Widodo na matuloy ang plano ng Pilipinas na pagbili ng air at sea assets sa kanilang bansa.

Inihayag ito ni Widodo sa kanilang joint statement ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kaugnay sa pagkikita at pagbisita ng presidente sa Jakarta, Indonesia.

Ayon kay Widodo, pinapalakas ang kooperasyon ng kanyang gobyerno sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga imprastruktura at mga programa.

Halimbawa aniya ang planong pagbili ng Pilipinas ng NC212i arcrafts at dalawang barko.

Binanggit din ni President Widodo ang railway signalling project ng Philippine National Railways (PNR) na bahagi ng naiwanang proyekto ng Duterte administration.

“Going forward, I hope that more opportunities arise for Indonesian SOEs and private sector to support deve-lopment in the Philippines,” dagdag ni Widodo. (Aileen Taliping)