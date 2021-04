‘Pinas hindi pa napapasok ng Indian variant

Wala pa umanong nadi-detect na Indian variant ng COVID-19 sa bansa.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nirebyu na nila ang lahat ng kanilang rekord at wala pa silang natukoy na ganitong variant sa bansa.

“Dito po sa atin sa Pilipinas, we reviewed all of our records. Pinaaral din natin sa Philippine Genome Center (PGC). We have not detected yet this kind of variant across the 5,000 na na-sequence na po natin na mga specimen dito sa bansa,” ayon kay Vergeire, sa ginanap na virtual briefing.

Ang Indian variant ay lumikha ng headlines dahil sa surge ng mga kaso nito sa India.

Ito ay na-detect na rin sa iba pang bansa, gaya ng Estados Unidos, Australia, Israel, Switzerland at Singapore.

Nabatid na ang naturang virus ay tinagurian umanong ‘double mutant’ dahil sa presensiya ng dalawang mutations sa spike protein nito na nagpapahintulot dito upang mabilis na makapasok sa katawan ng tao at mas mabilis na dumami.

Ayon kay Vergeire, ang naturang variant ay natukoy na noon pang Oktubre 2020, at natuklasan na sa anim na bansa.

Nalaman na pinag-aaralan na nga­yon ng Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID variants ang Indian variant.

“Nagkaroon na rin tayo ng initial discussion with the Department of Foreign Affairs. They are just waiting for the recommendation of DOH together with our experts,” dagdag ni Vergeire.

Kaagad umano silang magpapalabas ng rekomendasyon sa IATF sa sandaling makatanggap ng impormasyon mula sa mga eksperto.

Sa kasalukuyan, mayroon nang naitatalang UK variant, South Africa va­riant, Brazil variant at Philippine variant sa Pilipinas na naging sanhi ng panibagong surge ng COVID-19 sa bansa.(Juliet de Loza-Cudia)