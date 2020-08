‘Pinas hahakot ng award sa World Travel

Kung turismo ang pag-uusapan, isa ang Pilipinas sa mga de kalidad na destinasyon hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo.

Patunay diyan ang nakuhang 15 nominasyon ng bansa sa World Travel Awards (WTA) ngayon taon kung saan target idepensa ang dalawang titulo na nakamit noong 2019.

Ngayon taon, kasama ang Pilipinas sa limang major category bilang Asia’s leading dive destination at beach destination.

Bukod pa dito, nakakuha din ng nominasyon ang Intramuros bilang Asia’s leading tourist attraction; Cebu naman sa Asia’s leading wedding destination; at Department of Tourism na target ang back-to-back bilang Asia’s leading tourist board.

Ilan pa sa mga nominado ay ang Abaca Boutique Resort sa Mactan, Cebu (Asia’s leading boutique); Discovery Primea PH (Asia’s leading business hotel); City of Dreams Manila (Asia’s leading casino resort at fully integrated resort); Luxury Island resort sa Amanpulo, Palawan (Asia’s leading family villa at private island resort); Raffles Makati (Asia’s leading hotel residences); Ascott BGC Manila (Asia’s leading serviced apartment) at The Farm at San Benito sa Batangas (Asia’s leading retreat).

Ang naturang patimpalak ay isasalang sa botohan mula sa mga travel professional at mga netizen, magtungo lamang sa website ng WTA para ipakita ang suporta sa Pilipinas.