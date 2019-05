‘Pinas hagip ng trade war ng China at US

By Eileen Mencias

Hindi maabot ng administrasyong Duterte ang tina-target nitong paglago ng ekonomiya ng bansa na 6-7% ngayong taon.

Ayon sa Fitch Solutions, isang international credit rating­s agency, babagsak sa 5.9% ang paglago ng ekonomiya ngunit umaasa naman ma­kababawi ito at aakyat sa 6.3% sa 2020.

“Philippine economic growth will fall below the government’s 6-7% annual expansion target in 2019, gro­wing by 5.9% before reboundin­g modestly to 6.3% in 2020. This marks a downward revision to our forecast from 6.1% previously for 2019,” sabi ng Fitch.

Bumagal ang paglago ng ekonomiya nung first quarter sa 5.6% dahil sa mahinang exports at investments na pinalala pa ng trade tensions sa pagitan ng Estados Unidos at China na nakakaapekto sa buong mundo. Humina rin ang momentum ng ekonomiya dahil sa hindi pagkakasunduan ng Malacañang at ng Kongreso sa budget na nitong Abril lamang naayos.

Sabi ng Fitch, household consumption o ang paggastos ng mga consumers pa rin ang magpapasigla sa ekonomiya lalo na’t hindi na ito tatabang dahil naa­pula na ang pagsipa ng inflation.

Kakaladkarin ang ekonomiya ng Pilipinas ng bumabagal na paglago ng global economy at ang alitan ng Estados Unidos at China.

Sabi ng Fitch, pag umigting pa ang tension sa pagitan ng Estados Unidos at China, maari pa nilang ibaba ang 6.3% growth forecast nito sa Pilipinas para sa 2010.