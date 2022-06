‘Pinas dusa sa giyera kontra China

Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na matatalo ang Pilipinas sa giyera sa China kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea.

Gayunman,natutuwa si Duterte na mas gusto ng dalawang bansa na magkaroon ng mapayapang resolusyon sa pinag-aagawang teritoryo.

“Tayo sa Pilipinas vis-à-vis with China, I’m glad that they have also adopte­d the same beha­vior, we continue to talk,” ayon kay Duterte sa ginanap na commissioning ng BRP Melchora Aquino sa Maynila.

“If there is any — huwag lang gray ships – Coast Guard, well Coast Guard to Coast Guard lang kayo. We do not send gray ships there because ‘yong mga barko na ano panggiyera ‘yan. It would project a different picture for everybody,” dagdag ni Duterte.

Sinabi pa ni Duterte na ang mga Pilipino ang magdurusa kapag sumiklab ang digmaan kaugnay sa West Philippine Sea.

“But we cannot afford fighting with China. We cannot win and we will lose and the population will suffer. The Filipino nation would be in a very tight situation,” giit ni Duterte. (Juliet de Loza-Cudia)