`Pinas `dumugo’ ng $1.8B sa bayad utang

Umabot sa $1.8 bilyon ang lumabas sa Pilipinas noong Hulyo dahil nagbayad ang pamahalaan ng interes at ng utang sa ibang mga bansa bukod pa sa mas marami ang inangkat kaysa export.

Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), umaabot na sa $4.9 bilyon ang tinatawag na balance of payments (BOP) deficit mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, kasama na ang $1.8 bilyong naitala noong Hulyo.

Ang BOP ay ang talaan ng lahat ng pumapasok at lumalabas na dolyar, euro, yen at iba pang foreign currency sa bansa. Dito nakikita ang pumapasok na dolyar dahil sa remittance o padala ng mga overseas Filipino worker, export, investment at mga bagong inuutang ng pamahalaan at pribadong sektor sa ibang bansa at ang lumalabas na foreign currency kapag nagbabayad ng mga utang at interes sa foreign loan, `pag binabawi ang investment at pambayad sa import.

Ngayong taon, $6.3 bilyon ang BOP deficit o ang kabuuang idudugo na dolyar ng bansa sa tantiya ng BSP. (Eileen Mencias)