‘Pinas ‘di mamamalimos ng tulong para sa mga nilindol

HINDI na umano kailangang humingi pa ng tulong sa international community ang bansa sa naganap na dalawang malalakas na lindol na tumama sa Mindanao dahil mayroon umanong sapat na resources ang bansa sa kakatapos na kalamidad.

Ito ang sinabi kahapon ni National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) Executive Director Ricardo Jalad sa isang panayam.

“Walang humanitarian crisis, supply from government ok naman, so walang problema, functioning yung market, may supply ng pagkain so yung may pera nakakabili, ang problema natin ay yung mga walang pambili,” pahayag ni Jalad.

Ang pahayag ni Jalad ay base na rin sa mga ulat na may mga residente na apektado ng lindol ang namama­limos na at humihingi ng pagkain kung saan-saan dahil sa hindi umano sila nakakara­ting sa kanila ang mga relief good.

Samantala base sa huling talaan ng NDRRMC kahapon, ­umabot na sa 21 ang nasawi sa dalawang naganap na lindol sa Min­danao habang 432 naman ang sugatan na nagmula sa Region 10, 11, 12, at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARRM).

Umakyat na rin ang bilang ng mga imprastruktura na nasira na umabot na sa 28,932 at 27,845 sa mga ito ang kabahayan, 854 ay eskuwelahan, 73 ay mga health center, 81 mga public structure, 20 ang mga bahay sambahan, 38 mga private at commercial building at 21 mga kalsada at tulay.

Umaabot naman sa 4,362 pamilya ang kasalukuyang nakatira sa mga temporary shelter na may 20 evacuation center, bukod pa ang 1,493 pamilya na nakatira sa labas ng mga evacuation center. (Edwin Balasa)