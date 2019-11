‘Pinas delikado sa banta ng ‘climate change’ — UN

SA magkakahiwalay na ulat kamakailan ng ­United Nations International Strategy for ­Disaster Risk ­Reduction (UNISDR), World ­Meteorological Organization (WMO) at Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC), sinasabing mataas ang puwesto ng Pilipinas sa mga bansang delikado sa banta ng ­masamang panahon dulot ng ‘­climate change’.

Ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda, House Ways and Means Committee chairman at pangu­nahing may-akda ng Department of Disaster ­Resilience (DDR) bill sa ­Kamara, na nasa Senado na, dapat maging handa ang bansa sa ­babalang ito lalo na sa pagtaya ng ­mapaminsalang mga bagyo na sadyang kaila­ngan ng isang ­mabisang ‘­disaster ­resilience ­program.’

“Ang babalang ito ay pahiwatig na dapat ngang kasama sa pa­nukalang DDR ang Phi­lippine Atmospherical Geophysical and Astronomical Service Administration (PAGASA),” puna niya. Lalong ­na­ging markadong ­pa­nukala ang DDR matapos ang matinding pinsalang hatid ng sunod-­sunod na malalakas na lindol sa Mindanao. ­Inaasahang ­maipapasa uto ng ­Senado bago ­dumating ang Pasko.

Sa panukalang DDR, isasailalim dito bilang ‘attached agencies’ ang PAGASA at ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) na bahagi ngayon ng Department of Science and Techno­logy (DOST), bukod sa ilan pang mga tanggapan upang magkakatugma at mabisang magampanan nila ang mga ­gawaing kaugnay sa pagsuri at pagbigay ng tamang babala tungkol sa banta ng mga kalamidad, at pagtugon dito, kasama na ang pagbibigay ­ayuda, pagbangon, pagbuo muli at pagsulong pagkatapos ng kalamidad.