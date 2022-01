‘Pinas da best pa ring diving spot sa daigdig

Sa tatlong magkakasunod na taon, hinirang na World’s Leading Dive Destination ang Pilipinas ng global awards body na World Travel Awards (WTA).

Sa World Edition ng WTA ay natalo ng ‘Pinas bilang LeadingDive Destinations ang iba pang magagandang lugar gaya ng Azores Islands, Bora Bora sa French Polynesia, Cayman Islands at Maldives,

Bukod sa pagkilala sa Pilipinas na pinakanangungunang dive destination sa buong mundo ay ideneklara rin ang Amanpulo sa Palawan na World’s Leading Dive Resort 2021.

Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat na malaking pagkilala at karangalan sa mga Pinoy ang nasabing parangal.

“On behalf of all Filipinos, I extend our thanks to the World Travel Awards for recognizing the Philippines as the World’s Leading Dive Destination for the third year in a row.”

Kadikit aniya ng pagkilala ng WTA ay malaking responsibilidad para lalong pangalagaan ang kapaligiran.

“This distinction is indeed a great privilege, yet, it underlines our great responsibility of protecting and conserving our underwater resources so that these may also be enjoyed and experienced in their pristine natural state by future generations,” dagdag pa ng kalihim.

Samantala, nagwagi rin bilang World’s Leading Casino Resort 2021 ang City of Dreams Manila. (Tina Mendoza)