‘Pinas, China dibdiban sa isyu ng WPS – Carlos

Itutulak umano ng papasok na Marcos administration ang pagkakaroon ng matinding pakikipag-ugnayan sa China sa usapin ng West Philippine Sea (WPS).

Ayon kay National Security Adviser-designate Clarita Carlos napag-usapan na nila ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang isyu ng WPS noong Miyerkoles.

“Critical engagement with China would be the way to go and President Marcos already noted that it will still be enhanced on all levels,” sabi ni Carlos sa panayam sa telebisyon.

Noong Miyerkoles ng gabi ay inanunsiyo ng kampo ni Marcos ang pagpili kay Carlos na maging NSA.

Hindi pa umano nakakausap ni Carlos ang papalitan nitong si NSA Hermogenes Esperon Jr. para sa isasagawang transition.

Sinabi ni Carlos na hindi na bago sa kanya ang usapin ng national security at ito ang kanyang expertise.

“‘Yan ‘yong areas ng aking research and expertise, ‘yong defense, security and foreign policy so lahat ‘yan ay isang aspekto ng ating national security so its not anything new to me,” dagdag pa ni Carlos. (Billy Begas)