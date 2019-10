‘Pinas binulabog ng mga Barretto

Dear Abante:

Magulo na ang ‘Pinas dumagdag pa ang mga Barretto.

Anyare? Nabulabog ang Pilipinas sa away pamilya ng mga Barretto na main karakter ay sina Gretchen, Marjorie at Claudine, at ang mga supporting actress ay ang mga pamangkin at anak nila tulad ni Julia Barretto na nasangkot din sa love triangle nina Bea Alonzo at Gerald Anderson na nagkaroon pa ng Team Bea at Team Julia na nagpagulo sa sambayanang Pilipino.

Ngayon ito na naman, Barretto laban sa mga Barretto! Malaking tulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas! Tae sa tae ang labanan eh. Nag-aagawan sa mga lalaki. Walang gustong magpatalo. Pasabog to the max ang mga baho!

Hindi na dapat nating bigyan ng pansin itong away pamilya ng mga Barretto. Ang dami na nating problema pero bakit tila ito pa ang inuuna ng mga media o nakakarami na alamin ang mga buhay-buhay ng mga Barretto?

Ano bang pakialam ko kung maraming lalaki ang mga Barretto? Ano ba sa akin kung magsampalan o magsabunutan sila? Problema na nila ‘yun, at ang mga sarili nating problema ang problemahin natin.

Hu Wandi Lakrus

Moriones, Tondo, Maynila