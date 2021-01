‘Pinas bagsakan ng China tilapia na ni-reject sa US

PINAG-IINGAT ng mga eksperto ang publiko laban sa pagkain ng mga isdang inangkat sa China gaya ng tilapia, partikular ang mga walang clearance mula sa Bureau of Food and Drug Administration (BFAD).

Lumaganap ang pangamba ng international community kabilang ang US nang matuklasan umano na may mataas na lebel ng toxin at industrial chemicals ang mga produktong pagkain mula sa China.

Matatandaang ipinag-utos noon ng mga health official sa Amerika ang pagharang ng bangus gayundin ang hipon at igat matapos matuklasang kontaminado ng mga drogang hindi pinapahintulot ng US ang mga nasabing seafood.

Ayon sa US Food and Drug Administration (USFDA), nakita sa sampling nila ng mga Chinese imported fish na may halong antibiotics na nitrofuran at fluoroquinolone, maging mga antifungal na malachite green at gentian violet ang mga ito at ito ang pinangangambahang binabagsak sa bansa.

Sinabi naman ng China na ang kaligtasan ng kanilang mga binebentang produkto ay sigurado.

Kasabay nito ay ipinayo ng advocacy group na Tugon Kabuhayan ang pagkain ng mga sariwang isda tulad ng bangus at tilapya bilang alternatibong pinagmumulan ng protina para sa kalusugan.

Ayon sa grupo, bukod sa mas masustansya na ay magaan pa sa bulsa ang presyo nito, partikular ngayon na patuloy ang pagtaas ng halaga ng karneng baboy at manok sa merkado.

Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture (DA), sumirit sa P400 kada kilo ang presyo ng baboy ngayong Enero samantalang umaabot lang sa P120 kada kilo ang presyo ng tilapya at P170 kada kilo naman sa bangus.

Samantala, mabibili naman ng P200 hanggang P260 kada kilo ang galunggong.

Sinabi rin ng mga fish producer mula sa Taal at Pampanga na posibleng bumaba sa P110 kada kilo ang presyo ng bangus sa Pebrero hanggang Marso habang inaasahan naman ang pagbaba ng halaga ng tilapia sa Abril.

Kaugnay nito, nanawagan ang grupo sa pamahalaan na payagan ang paggamit sa mga lawa, dam at mga reservoir sa bansa para lalo pang pataasin ang aquaculture sector sa bansa.(Mia Billones)