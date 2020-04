‘Pinas angat pa rin ang credit rating

Napanatili ng Pilipinas ang BBB+ credit rating sa kabila ng negatibong epekto ng coronavirus pandemic, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“I am happy to report that the Philippines has maintained its credit rating of BBB+,” ani Duterte sa televised address nitong Lunes ng gabi, Abril 27.

Naniniwala ang Pangulo na ang magandang credit rating ng bansa ay bunga ng maagap niyang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus infection.

“I am happy to report that the Philippines has maintained its credit rating of BBB+. Hanggang ngayon, ‘yung iba nagbagsakan na and because… Alam mo bakit? Kasi naniwala kayo — iyong iba kasi late nag-lockdown, ‘yung iba kung ano pa. Tayo sunod kaagad sa batas. Pagsabi gawain ‘to… Tapos ang mga trabahante ng gobyerno for the time na wala pang lockdown mahusay. They were really working,” saad ng Pangulo. (Prince Golez)