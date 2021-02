‘Pinas 2023 pa makabawi sa trabaho – DOLE

Matatagalan pa ayon kay Department of Labor and Employment (DOLE) Assistant Sec. Dominique Rubia Tutay na makakarekober ang ekonomiya ng bansa sa 2023 gayundin ang lagay ng local employment.

Sa kabila nito, nakikita aniya nila na mas magiging mabuti na ngayong taon kesa noong 2020.

“We are not seeing this na fully recovered na po tayo by this year, but I would say that it’s gonna be a better year than in 2020,” pahayag ni Tutay sa isang televised brie­fing.

“Siguro po, hopefully we go back to our pre-pandemic stage, early 2023 hopefully po or sana next year. But not even probably next year. So we are looking at the three year period po for us to be able to go back to the pre-pandemic stage,” dagdag niya.

Dahil sa pandemya, tumaas ng halos 400% ang unemployment rate sa bansa sa ikalawang bahagi ng 2020, ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 5.1% tungo sa 17.7% o 7.3 milyong Pilipino na walang trabaho. (Issa Santiago)