‘Pinapak sa date night’ Dingdong sobrang sabik kay Marian

May date night pa rin talaga ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Noong wala pang pandemic, talagang may time na “tumatakas” ang dalawa sa kanilang dalawang chikiting at magkakaroon ng quality time na sila lang.

At dahil nga pandemic at may takot talagang maglalabas, basically, 24 hours, 7 days a week na silang magkasama sa bahay. Though of course, kahit na nasa bahay, may mag oras pa rin na kanya-kanya sila ng pinagkaka-abalahan at work from home.

Together of course, with Zia and Sixto.

Pero parang sabik na sabik pa rin si Dingdong sa kanyang Misis. At talagang makikita mo na importante sa kanilang dalawa ang “couple time.”

Sa caption ni Dingdong kay Marian, sey niya, “Mabuti naman nasolo na kita ulit.” At saka nito ipinost ang picture ni Marian.

Nag-IG stories din si Marian na nasa sasakyan kaya ilan lang ito sa mga rare moments nakalalabas sila for a fine dining.

No wonder, going stronger talaga ang marriage life ng dalawa na going six years na this coming December 30.

Jennica, Alwyn amoy balikan na

Nangangamoy balikan nga sa pagitan ng mag-asawang Jennica Garcia at Alwyn Uytingco. Sa naging online mediacon kasi para sa bagong GMA Afternoon Prime na magsisimulang mapanood sa October 25, ang ‘Las Hermanas,’ kinamusta namin si Jennica kung ano na ang lagay ng puso niya.

Kung nasa moving-on na ba siya or nakapag-move-on na o inaayos nilang muli ni Alwyn ang pagsasama.

Sumagot naman si Jennica na, “Alwyn and I are working on our marriage. We are looking to the Lord for a breakthrough.”

Pero magalang naman na itong nakiusap na hanggang doon na lang muna ang maibabahagi niya tungkol sa estado ng relasyon nilang mag-asawa.

Obviously, mukhang nato-trauma si Jennica sa mga comment na nababasa niya sa social media. Sabi kasi niya, “Kinakabahan kasi kami pag nakikita ko kami sa social media na napag-uusapan.

“As much as I’d like to say that I don’t really care what other people say, I think, in my entire life ito ’yong moment sa buhay ko na I’m not really at my best mental state kaya po I try to keep my answer short.

“Pasensya na po kayo.”

Sa isang banda, comeback nga ni Jennica ang Las Hermanas kasama ang gumaganap na three sisters dito na sina Yasmien Kurdi, Thea Tolentino at Faith da Silva. Naninibago raw at talagang nagkaroon ng adjustment si Jennica na matagal na hindi umarte at pagsabak pa nga niya, bago sa kanya ang pagiging kontrabida.