Pinapagulo sitwasyon! Nakawan sa Luzon lockdown fake news!

Hinimok ng Malacanang ang publiko na i-report sa PNP at AFP ang anumang maling impormasyon o fake news tungkol sa sinasabing nangyayaring krimen na dulot enhanced community quarantine sa Luzon.

Sa isang statement, nagpaalala si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa publiko na wag basta maniwala sa lahat ng nababasa sa mga social media site.

“It is observed that there has been a sudden surge of fake and alarming news of alleged crime incidents or planned crimes to be committed and are being circulated online,” sabi Panelo.

“They create panic, confusion and fear among our people. We denounce the proliferation of such false narratives. “We ask our people to report to the Philippine National Police and other law enforcement agencies any occurrence or commission of a crime through the following: 09173125626 (Globe); 09988940013 (Smart); 7253176 (Landline) or PNP2019nCoVARRopns@gmail.com (E-mail),” dagdag [a nito.

Magugunit na kumalat sa ilang social media may nangyayari na umanong looting o nakawan sa ilang mga probinsya dahil sa gutom at kakapusan ng pagkain bunsod nang ipinatupad na lockdown na itinanggi naman ng Philippine National Police (PNP).

Sakabilang dako, pinabulaanan naman ng Department of Health (DOH) ang ulat na may tumakas na pasyenteng positibo sa coronavirus disease 2019 na ginagamot sa isang hospital sa Cavite.

Sa press briefing ng Inter-Agency Task Force on Infectious Diseases sa Malacañang, sinabi ni Health Undersecretary Rosette Vergeire na fake news ang kumakalat ngayon sa social media.

“Chineck po namin sa data yung name at profile ng tao, wala pong ganon sa listahan namin kaya agad po kaming nagpalabas na that was fake news,” ani Vergeire.

Umapela ang opisyal sa publiko at sa media na i-verify muna ang mga ganitong ulat dahil nagdudulot ito ng takot sa publiko at sa mga komunidad.

“Nakikiusap po kami sa publiko at sa media practitioners na sana i-verify nyo muna sa amin kung totoo yang mga tumatakas na pasyente because it’s really scaring our community,” dagdag pa ni Vergeire. (Prince Golez/Aileen Taliping)