Pinalayas na frontliner may libreng tsibog, pa-hotel

Bibigyan ng gobyerno ng matutuluyan at pagkain ang mga health worker frontliners na nakakaranas ng diskriminasyon sa kanilang inuupahang tirahan o boarding house lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga ospital na nangangasiwa ng COVID cases.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na masama sa loob nito ang mga nababalitaang pagpapalayas sa mga medical worker gaya ng mga nurse sa kanilang mga inuupahang lugar dahil sa pangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19.

Sasaluhin aniya ng gobyerno ang mga pinangingilagang health worker at dadalhin sa mga bakanteng hotel na malapit sa kanilang trabaho.

“Kayong lahat na mga health workers na pinapaalis sa inyong mga tinitirhan,you can call directly the office of Secretary Galvez and we will provide you with necessary billeting pati pagkain na. And we will choose a place nearest to where you are working,” anang Pangulo.

Sinabi nj Pangulong Duterte na ibigay sa kanya ang pangalan ng mga may-ari ng boarding house o condo units para isapubliko amg mga ito at kapag nagkasakit ay huwag tanggapin ang mga ito sa ospital para tabla-tabla na lang.

“Isabi mo ang kanilang mga pangalan at I will call their attention publicly so that kung sila ang magkasakit, huwag na silang tanggapin sa ospital rin. Parang ganun, mabuti siguro. Tit for tat,” dagdag ng Pangulo.

Pero agad kumambiyo ang Presidente at sinabing nagbibiro lang ito. (Aileen Taliping)