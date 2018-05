Pinalakas na HIV Policy Act, pasado na sa Senado

Nitong nakaraang Lunes lamang ay napagtagumpayan nating maipasa sa Senado ang aking panukalang batas na Senate Bill 1390 o ang ‘HIV and AIDS Policy Act’ na naglalayong pagtibayin ang pagtugon ng gobyerno laban sa paglaganap ng human immunodeficiency virus (HIV) at acquired immune deficiency syndrome (AIDS) sa bansa.

Katuwang si Senator JV Ejercito, Chair ng Senate Committee on Health, at dala ang buong suporta ng Senado, ay nailusot natin ang panukalang ito na magbibigay ng tinatawag na ‘multi-sectoral approach’ sa pagresponde sa epi­demya ng HIV sa bansa.

Ang nakakatuwa rito ay naipasa na rin ng House of Representatives ang kanilang bers­yon ng panukalang ito. Ang susunod na hakbang na lamang naming mga mambabatas ay ang pagtawag ng bicameral conference committee upang mapinal ang pinagsamang bersyon para sa ratipikasyon nito at maipadala sa Presidente upang pirmahan at gawing ganap na batas.

Kinokonsidera kong isang malaking tagum­pay ang pagpasa nito sa Senado upang mapahupa natin ang pagtaas ng kaso ng HIV-AIDS sa bansa. Kapag na­ging ganap na batas na ito, magkakaroon ang pamahalaan ng mas matibay at mas modernong polisiya upang maayos na matugunan ang problemang ito ng Pilipinas.

Ang panukalang ito ay bunga rin ng pakikipag-ugnayan at konsultas­yon ng aking opisina at ng Akbayan Party sa mga health advocate sa buong bansa. Ayon sa datos ng United Nations, ang Pilipinas ay nagtala ng pinakamataas na HIV infection rate sa buong Asia Pacific Region. Kailangan nang matuldukan ang trend na ito sa lalong mada­ling panahon.

Ang kabataan ang lubos na makikinabang kapag tuluyang naging batas ang ating pinasang panukala sa Senado. Isa sa nakapaloob sa panukala ay ang pagkakaroon ng pag-aaral tungkol sa HIV sa mga paaralan at sa trabaho.

Kailangan nating pagtibayin ang pagpapakalat ng tamang pag-aaral tungkol sa HIV sapagkat marami sa kabataan natin edad 15 hanggang 30 ang nagpositibo sa HIV. Ang malaking bahagi ng pagsugpo sa sakit na ito ay ang pagbibigay ng tama at makabagong impormasyon sa ating kabataan. Sabi nga sa wikang Ingles, “an ounce of prevention is worth a pound of cure.” Kaila­ngang maging maagap tayo upang makaiwas sa HIV ang ating kabataan.

Nais ko ring pasala­matan ang aking mga kapwa senador sa pagpasa sa batas na ito. Pinapakita nito ang commitment ng Senado sa pagsugpo ng HIV bilang isa sa malaking problemang pangkalusugan na kinakaharap ng ating bansa.

Gusto ko ring pasa­lamatan ang mga advocate na walang sawang sumusuporta sa pagpasa ng batas na ito tulad ng: Action for Health Initiative (ACHIEVE), The Library Foundation TLF-Share, HIV AIDS Support House, NoBox Phi­lippines, PAMACQ, Candon Youth Movement, Philippine Sex Workers Collective, KAKAMMPI, GAYON, 8HAVEN, Viva Vivo Zamboanga, ALA­GAD-Mindanao, RedX, APWAI, HACG, UWVI, CrossBreeds, Juan Positive Movement, TAHAS, MAAAI, SHIP, The Red Whistle, NORMAAA, CPAI, B-Change, The Love Yourself at Positibong Pasigueño.

Nais ko ring pasala­matan ang suporta ng UNAIDS, Department of Health, Philippine National Aids Council, ang Philippine Legislators’ Committee on Population and Development Foundation, ang Senate Committee on Health, and at kapwa ko may-akda ng batas na ito mula sa dalawang Kapulungan ng Kongreso.