Pinalagan sa Kongreso: Mga fish importer yumayari sa atin!

Walang nakikitang magiging kakapusan sa supply ng isda ang isang kongresista bagkus ay nasipat nito ang problema na dahilan sa labis na dami ng mga importer na siyang nagpapahirap sa mga mangingisda sa bansa.

Ayon kay Magsasaka party-list Rep. Argel Cabatbat, mayroong mali sa plano ng Department of Agriculture (DA) na mag-angkat ng 60,000 tonelada ng isda kabilang ang mackerel at galunggong.

Nakakalungkot umano na ang isang bansa na katulad ng Pilipinas na napapalibutan ng tubig ay kailangang mag-angkat ng isda.

“Worse than that, we have a shortage? Something’s terribly wrong here,” sabi ni Cabatbat.

Ipinalabas ng DA ang Administrative Order 01 of 2022 upang payagan ang importasyon ng isda dahil sa inaasahan umanong kakapusan ng supply sa unang quarter ng 2022 dahil sa pananalasa ng bagyong `Odette’ noong Disyembre.

Ayon kay Cabatbat inaasahan na kikita ang gobyerno ng P30 milyon sa pag-angkat na ito.

Sinabi ni Cabatbat na ang sinasabing kakapusan ng DA ay taliwas sa naunang pahayag ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council (NFARMC) na sapat ang supply ng isda sa bansa.

“What we have is an oversupply of importers. There are just too many local officials insisting we let these foreign players in to provide Filipino consumers fish, rice, vegetables and other agricultural products. This is killing local industries!” wika pa ng kongresista.

Hindi pa umano nananalasa ang bagyong `Odette’ ay talo na ang mga mangingisda sa presyuhan ng mga imported isda. At ngayon mukha umanong mas binibigyan pa ng prayoridad ng gobyerno ang mga importer kaysa sa mga mangingisda na dapat sanang tinutulungan upang makabangon.

Price control sa galunggong

Nanawagan ang grupo ng mangingisda sa pamahalaan na magpatupad ng price control sa galunggong na nasa P250 per kilo na sa ilang pamilihan.

Sinisi ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) ang pagmahal ng galunggong sa kapalpakan ng pamahalaan na bantayan ang mga private fish trader na pinatataas ang wholesale price ng isda kaya nagmamahal ito sa mga palengke.

Sabi ng Pamalakaya, hindi nasasalamin sa presyo sa merkado ang farm gate price ng galunggong dahil binabarat ng mga fish trader ang mga mangingisda kaya’t nakukuha nila ang galunggong sa Palawan ng P60 hanggang P80 per kilo lamang.

Sabi ni Pamalakaya national chairperson Fernando Hicap, nilalaro ng mga middlemen ang presyo sa pagbabarat sa mga maliit na mangingisda at pagbebenta ng mahal sa mga konsyumer.

Nagpatupad ang DA ng price ceiling sa mga imported isda noong 2019 ngunit hindi ito nasunod at walang naparusahan sa hindi pagsunod. (Billy Begas/Eileen Mencias)