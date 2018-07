Pinakamataas mula noong 2011 Inflation sumipa sa 5.2%

TULOY pa rin ang pagsipa ng presyo ng mga bi­lihin noong Hunyo nang umakyat ang inflation rate sa 5.2%, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Ang 5.2% inflation rate ay base sa mga pres­yo ng bilihin noong 2012.

Kung gagamiting basehan ang presyo noong 2006, ang inflation rate ay aabot sa 5.7%. Ito na ang pinakamataas simula noong October 2011 nang u­mabot ito ng 5.2%.

Ayon kay Bangko Sentral Governor Nestor Espenilla, mas mataas ang inflation rate noong Hunyo kaysa sa kanilang inaasahan.

Dagdag ng opis­yal, bibisitahin muli ng Bangko Sentral ang kanilang mga pag-aaral dahil ito ang maghuhubog sa kanilang mga gagawing hakbang para maibaba ang inflation sa target nitong 2% hanggang 4%.

Sinabi naman ni Bank of Philippine Islands chief economist Emilio Neri Jr., masyadong mababa ang inflation target na 2 to 4% at malalagpasan kahit nagtaas ng interest rate noon. Dagdag pa niya, nang sumirit ang pres­yo ng langis sa world market nang halos 40% ay umabot ang inflation rate sa 8.3%, lagpas ng 3.3 sa target na 5% noon.

“This year, the BSP will be missing its target again as oil is up 30%,” sabi ni Neri.

Sinisi ng PSA ang pagsipa ng inflation rate sa pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente at renta, gas at transportation, pati na rin ang pres­yo ng komunikasyon at edukasyon.