Pinakamalala! PH higit 18K bagong COVID case

Patuloy sa pamamayagpag ang kaso ng Delta variant sa bansa matapos makapagtala ng 466 bagong kaso, ayon sa Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC), at UP-National Institutes of Health (NIH).

Habang naitala rin ang karagdagang 90 Alpha (B.1.1.7), 105 Beta (B.1.351) at 41 P.3 variant cases sa pinakahuling batch ng isinailalim sa genome sequencing sa 746 samples na kinolekta ng 62 collecting institutions at iba’t ibang Centers for Health Development (CHD).

Nabatid na sa karagdagang 466 Delta variant ca­ses, 442 ang lokal na kaso, 14 ang returning overseas Filipinos (ROF) at 10 kaso ang bineberipika kung lokal o ROF.

Nasa National Capital Region (NCR) ang 201, 69 ay taga-Central Luzon, 7 Cagayan Valley, 49 Calabarzon, 14 Mimaropa, 4 Bicol region, 52 sa Western Visayas, 19 sa Central Visayas, 6 Northern Mindanao, 11 Davao region, 7 sa Soccsksargen, at 3 sa Ilocos region.

Base sa case line list, isa ang nanatiling aktibo 8 ang nasawi habang 457 ang nakarekober.

Nasa 1,273 na ang kabuuang bilang ng Delta varian­t cases.

Kinumpirma rin ng DOH na nagkakaroon ng community transmission ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 ang Metro Manila at Calabarzon. (Juliet de Loza-Cudia)